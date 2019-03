CALTANISSETTA – Con deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta si è ufficialmente aperta la campagna di reclutamento per i nuovi volontari della Croce Rossa Italiana- Comitato di Caltanissetta ONLUS. Promosso dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta di cui è Presidente Nicolò Piave, la serata di presentazione sarà Lunedì 18 Marzo 2019 alle ore 18.30 presso la sala Cineforum al primo piano dell’Istituto Testasecca in Caltanissetta in Viale della Regione 1, nella quale sarà presentato il “ Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana” rivolto a tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che hanno voglia non solo di mettere in gioco le proprie risorse a favore dei vulnerabili ma che siano motivate a sposare l’idea dei Sette Principi Fondamentali, cardini statutari della Croce Rossa. Il corso, della durata di 20 ore, oltre il tirocinio pratico, si svilupperà in sette moduli teorico-pratici, con lo scopo di fornire nozioni base sulla storia, peculiarità e specificità dell’Associazione, far comprendere il ruolo del volontario al suo interno, la sua azione attiva sia locale che nazionale ed internazionale, sensibilizzarlo alla cultura ed ai valori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché far acquisire, al futuro volontario, la capacità di porre in essere i gesti salvavita. Le tematiche che verranno quindi affrontate riguardano la Storia della Croce Rossa, il Diritto Internazionale Umanitario, la Strategia 2018 – 2030, gli Obbiettivi Strategici e nozioni base di primo soccorso. Al termine del corso è previsto il tirocinio pratico, differenziato per giovani ed adulti, della durata di 15 ore. Al termine del corso, coloro i quali hanno regolarmente frequentato, saranno ammessi agli esami e, superati questi, al relativo tirocinio. Il direttore del corso, con inizio il 22 Marzo 2019 ed esame finale il 24 marzo 2019 è l’istruttore DIU – Infermiera Volontaria CRI Santina Sonia Bognanni;

“Chiunque fosse interessato ad aderire alla nostra Associazione- spiega il Presidente della Croce Rossa Nicolò Piave- può iscriversi compilando il modulo sul sito http://www.cri.caltanissetta.it/home/?page_id=150 ed iscriversi on-line.

Possono diventare Volontari CRI tutti i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari in regola con i permessi previsti dalla normativa attuale, che abbiano almeno 14 anni. Per diventare Volontario dell’associazione più grande al mondo e presente in 191 paesi occorre necessariamente frequentare e superare l’apposito corso di formazione, la domanda di iscrizione al corso va presentata in sede CRI a Caltanissetta in Viale della Regione, 1 – Ingresso Istituto Testasecca.

Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela. Il corso di formazione è finalizzato all’apprendimento delle responsabilità del Volontario ed alla conoscenza delle attività svolte dalla Croce Rossa Italiana in ambito locale, nazionale e internazionale; alla fine del corso è prevista una prova finale ed un periodo di tirocinio. In seguito si potrà avere accesso agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della Croce Rossa Italiana, ivi compreso, per le cittadine maggiorenni il corso di formazione per Infermiera Volontaria della Croce Rossa.

L’attività che viene svolta dai volontari può essere di tipo materiale, intellettuale, chiaramente senza fini di lucro ed in maniera del tutto gratuita e volontaria. I volontari della Croce Rossa dovrebbero, inoltre, svolgere questo ruolo in modo regolare e non saltuario.

Le ragioni di una attivazione di un corso di reclutamento riguardano il raggiungimento di uno degli obbiettivi che ci siamo prefissati assieme al Consiglio Direttivo del Comitato, spiega Nicolò Piave – Presidente del Comitato nisseno – cioè quello di incrementare le file dei volontari sul territorio di competenza aumentando le capacità tecniche ed operative della CRI nissena, la nostra presenza deve essere discreta e capillare per lenire le difficoltà sociali e sanitarie, essere vicino alle amministrazioni pubbliche ed alle istituzioni in genere, collaborare con le realtà sociali dei territori per mettere l’uomo al centro delle priorità, sopperire ai bisogni irrisolti attraverso la luce guida dei sette principi fondamentali del movimento, entrare in Croce Rossa significa essere parte attiva di un movimento presente in centonovantuno paesi al mondo, orgogliosi di indossare un simbolo internazionale”

Chi è interessato potrà iscriversi on line e consegnare i moduli già compilati con relativi documenti allegati presso la segreteria di Viale della Regione, 01 – presso l’Istituto Testasecca in Caltanissetta, Per info 09342599 – segreteria del comitato- mail comitato@cricaltanissetta.it ;

Il video della campagna di reclutamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ee9j8dJdl1s

Iscrizioni tramite il sito http://www.cri.caltanissetta.it/home/?page_id=150