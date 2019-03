CALTANISSETTA – Un 58enne di CALTANISSETTA è stato denunciato dalla polizia per minacce e lesioni personali aggravate. L’uomo ha aggredito un dipendente procurandogli una ferita alla coscia con un coltello. La lite sarebbe scaturita dalla mancata presentazione al lavoro senza giustificazione da parte della vittima.L’uomo denunciato, pregiudicato, nel pomeriggio di ieri, in piazza Martiri d’Ungheria, nei pressi di un banco di vendita di frutta e verdura, ha aggredito un 27enne, suo collaboratore, che non si sarebbe presentato al lavoro senza dargli una giustificazione. Inizialmente il 58enne avrebbe aggredito il suo dipendente verbalmente, quindi dalle parole è passato ai fatti, e ha tentato di colpire la vittima con un coltello, sferrando alcuni fendenti. Nel corso della colluttazione la vittima è stata colpita di striscio alla coscia sinistra. Una pattuglia della polizia ha individuato la vittima e l’aggressore, sequestrando al 58enne due coltelli. Il 27enne è stato medicato al pronto soccorso.