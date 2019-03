Addio a Don Vincenzo Sorce, fondatore (nel 1980) e presidente di Casa Famiglia Rosetta: si è spento a 74 anni. Don Vincenzo Sorce, nato a Serradifalco nel 1944, ordinato sacerdote il 29 giugno 1970, era stato insignito di riconoscimenti anche a livello internazionale.

Ha fondato “Casa Famiglia Rosetta”, “Terra Promessa”, “L’Oasi”, che accolgono e assistono quotidianamente più di mille persone in condizione di disagio (disabilità, dipendenze patologiche, aids, minori a rischio, adulti e minori immigrati). Fondatore della Comunità di vita apostolica Santa Maria dei poveri.

Padre Vincenzo, “prete da strada”, aveva raccolto la sfida di accogliere nella propria vita il grido dei disperati, l’urlo degli emarginati, la domanda di aiuto dei malati. Queste situazioni di emarginazione, legate a droga, malattia, disabilità, povertà, criminalità, hanno generato in lui la decisione di aprire in Europa, Africa, America Latina oasi di ricostruzione delle persone ferite, laboratori di bellezza per la dignità perduta.

È stato direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e dell’Istituto di Scienze Religiose. Ha insegnato nella Facoltà Teologica di Sicilia, docente nell’Istituto Teologico di Caltanissetta. È stato membro del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali dei Cattolici e membro del Consiglio Nazionale dell’A.R.I.S.

Al suo attivo più di trenta pubblicazioni in ambito terapeutico, sociologico, spirituale, catechetico; ricordiamo: Il coraggio di osare, Inculturazione e fede, Oltre la disabilità, Guarire le ferite, Prete per sempre. Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato Lo sguardo dell’aquila. Elementi biografici di Cataldo Naro Arcivescovo di Monreale.

I funerali saranno celebrati giovedì alle 16,30 nella Cattedrale di Caltanissetta.