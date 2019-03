SUTERA – (Dal Comune) Dall’8 al 10 marzo 2019 il Comune di Sutera, rappresentato dai Consiglieri di maggioranza Carmelo Onofrio Tona e Simona Grizzanti (capo gruppo di maggioranza), ha partecipato alla Fiera di Milano “Fa’ la cosa giusta” per promuovere Sutera in quanto inserita nel circuito della Via Francigena Palermo-Agrigento. A tale manifestazione, giunta alla sua 16°ª edizione, hanno partecipato anche diverse regioni con un proprio stand nell’ambito della sezione Turismo consapevole: Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia ed Umbria. Tale appuntamento annuo rappresenta un momento importante per sponsorizzare le diverse iniziative promosse dai diversi enti, associazioni finalizzate allo sviluppo del Turismo sostenibile in Italia. Il 2019 sarà l’anno del turismo lento: un modo per valorizzare i territori italiani meno conosciuti dai flussi internazionali e rilanciarli in chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative. Particolare eco e risonanza ha avuto lo stand dedicato ai cammini della Via Francigena supportato dalle pubblicazioni delle varie guide da parte di Terre di Mezzo Editore. Inoltre, tale esperienza, ha offerto ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con le altre realtà grazie ai vari convegni organizzati. Un grazie particolare va ai componenti dell’Associazione Amici della Via Francigena di Sicilia che, con la passione e l’entusiasmo che li ha sempre contraddistinti, hanno fornito tutte le informazioni, chiarimenti e delucidazioni sui cammini di Sicilia a quanti l’hanno richiesto. Per l’occasione oltre al Comune di Sutera erano presenti il vice sindaco del Comune di Cammarata e un rappresentate del Comune di Santa Cristina di Gela. Grazie all’adesione al cammino della Magna Via Francigena Sutera ha avuto e continua ad avere una risonanza internazionale davvero significativa, basta pensare ai tanti pellegrini giunti da varie parti del mondo: giornalisti provenienti dal Giappone i quali hanno realizzato un documentario per la Tv di stato giapponese (https://youtu.be/9oSobjr-Jg4), Russia, Australia, America, Sud Africa. La fiera ha permesso anche di conoscere la testimonianza diretta di molti pellegrini, che hanno già fatto esperienza del cammino in Sicilia, i quali nel menzionare i luoghi visitati e le persone incontrate hanno anche fatto riferimento all’accoglienza e all’ospitalità ricevuta a Sutera. In quell’occasione molte persone hanno richiesto le “credenziali” per poter fare il percorso della Via Francigena in Sicilia entro il 2019. Il Comune di Sutera ha fortemente voluto essere rappresentato in questa fiera, poiché questo momento rappresenta un’opportunità importante per rendere visibile la nostra realtà. A riguardo il Comune ha fatto realizzare e quindi ha presentato una nuova brochure pieghevole, una sorta di mini guida, da consegnare ai turisti, ai pellegrini in modo tale che soggiornando a Sutera hanno la possibilità di muoversi senza difficoltà. La brochure, oltre, a definire i vari percorsi che possono essere fatti contiene anche tutte le informazioni utili relative alle strutture ricettive (B&B, bar, ristoranti-pizzeria, negozi…) presenti sul territorio. A tal riguardo un ringraziamento speciale va a quanti hanno collaborato per la realizzazione di questa brochure.