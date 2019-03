RIESI – Da decenni impegnati in politica, hanno sempre militato nell’area moderata di centro, il Prof. Domenico Cirrito che in passato ha ricoperto le cariche di Consigliere Comunale e Assessore , impegnato nel mondo dello sport e nella chiesa, mentre Francesco Di Termini impegnato nel sociale e nel volontariato, già a sostegno del movimento di IDEA SICILIA durante scorse elezioni regionali, decidono di rinnovare il loro impegno a fianco del Prof Roberto Lagalla. “Siamo sicuri che Domenico Cirrito e Francesco Di Termini -affermano Bellina e Giglia – sapranno portare avanti il movimento con la passione che hanno sempre dimostrato”. “ Abbiamo deciso di aderire ad IDEA SICILIA dichiarano – Cirrito e Di Termini – per l’apprezzamento e la stima che abbiamo nei confronti del coordinatore provinciale Angelo Bellina e del Dott Salvatore Giglia, ma soprattutto per l’ottimo lavoro che sta svolgendo l’assessore Roberto Lagalla in tutta la Sicilia. Cercheremo con il nostro impegno e la collaborazione dei nostri referenti di far crescere il movimento nella nostra città di Riesi”.