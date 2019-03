Sono 11, secondo i rilevamenti Istat, i comuni capoluogo di provincia/città metropolitana interessati nel 2017 da misure di razionamento nella distribuzione dell’acqua per uso civile, tutti ubicati nell’area del Mezzogiorno a eccezione di Latina; al Sud: Avellino, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Sassari.

Cosenza e Trapani sono le città che hanno subito maggiori disagi per la riduzione o sospensione del servizio su tutto il territorio comunale. I giorni di razionamento sono così distribuiti: Cosenza (245 giorni), Trapani (180 giorni), Enna (8). La situazione è in generale in lieve miglioramento rispetto al 2016. Molto più diffusa l’adozione di misure di razionamento attivate solo su parte del territorio comunale. Al fine di accumulare acqua nei serbatoi e fare fronte alla richiesta nelle ore di maggiore consumo, nel corso del 2017 si è reso necessario sospendere la fornitura di acqua principalmente nelle ore notturne.

Le situazioni di maggiore difficoltà si sono verificate in alcune zone delle città di Catanzaro, Palermo e Sassari, dove la distribuzione dell’acqua potabile è stata ridotta per alcune ore della giornata in tutti i giorni dell’anno. Anche in alcune aree della città di Caltanissetta si sono verificate molte giornate di riduzione o sospensione del servizio (347). Critica anche la situazione di Agrigento (288), Reggio di Calabria (107), Avellino (31) e Latina (24).