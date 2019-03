Gli indagati sono 1 tunisino, 4 libici, 2 maltesi e 33 italiani, facenti parte di tre diverse associazioni a delinquere operanti in Italia, Malta e Libia. Inoltre, gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito 35 perquisizioni personali e domiciliari in varie localita’ italiane, in particolare nelle province di Ragusa (8 indagati), Siracusa (9 indagati), Catania (9 indagati), Roma (1 indagato), Reggio Calabria (2 indagati), CALTANISSETTA (2 indagati), Agrigento (1 indagato), Pistoia (1 indagato), Gorizia (1 indagato), Crotone (1 indagato), Rovigo (indagato di Ragusa nel frattempo trasferito) e Cinisello Balsamo (indagato di Catania nel frattempo trasferito). I 31 veicoli recuperati (di cui 21 autocarri, 1 betoniera, 1 compattatore, 8 autovetture) sono stati rubati nei comuni di Caccamo (PA), Canicatti’ (AG), Rosolini (SR), Avola (SR), San Cataldo (CL), Santa Croce (RG), Augusta (SR), Catania, Modica (RG), Ozzano dell’Emilia (BO), Aci Sant’ Antonio (CT), Misterbianco (CT), Pistoia, Gela. (CL).