VILLALBA – In una nota del Sindaco Plumeri, lo stesso informa che, “constatata la necessità di intervenire con la manutenzione straordinaria di alcune strade interne dell’abitato, sono iniziati ed ultimati i lavori, mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) a caldo con apposita macchina finitrice.

I tratti su cui si è intervenuti riguardano:

• tratto Via Nicolò Palmeri a valle della Via Interprovinciale;

• tratto in C/Da Vascelli (davanti ex Mattatoio);

• Piazzale davanti il Centro mercato ortofrutticolo, che sarà adibito per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso considerato che Villalba è sprovvisto di elisuperficie.

E’ intenzione dell’amministrazione dopo l’approvazione del prossimo bilancio Comunale continuare il lavoro iniziato con la sistemazione di altri tratti di strada sia interno al paese sia all’esterno nelle vie rurali”.