CALTANISSETTA – “La Corte d’Appello di Caltanissetta, per la qualita’ di processi che tratta e’ fondamentale, pertanto ritengo che i rinforzi siano necessari. Gli organici vanno riempiti”. Lo ha detto il vicepresidente del Csm, David Ermini, in visita questa mattina al palazzo di giustizia di Caltanissetta, rispondendo a una domanda sulla carenza di personale in pianta organica e dopo le parole della presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi, pronunciate in occasione della recente inaugurazione dell’anno giudiziario.

Ermini ha poi aggiunto: “Con la finanziaria 2019 il Parlamento ha previsto 600 nuovi posti in pianta organica per i magistrati, di cui 520 per il merito, mentre 80 andranno in Cassazione. All’interno dei 520, il tavolo tecnico fra ministero e Csm dovra’ tentare di elaborare una soluzione. Oltre ai magistrati, c’e’ bisogno anche di personale amministrativo perche’ altrimenti il magistrato, senza una struttura funzionante non puo’ lavorare bene e in tal senso spero si arrivi allo scorrimento della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, in modo da dare una boccata di ossigeno al settore”.