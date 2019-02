VALLELUNGA PRATAMENO – Dopo le dimissioni dalla carica di assessore presentate da Rosolino Ricotta, la scelta del nuovo assessore è caduta sulla persona del Consigliere Mario Di Gangi, che manterrà anche tale carica, eletto con la lista Vallelunga nel cuore. “La scelta è avvenuta – è scritto in una nota del sindaco Pelagalli – non solamente per le indubbie doti umane e morali del Di Gangi, apprezzato professionista e uomo retto, ma anche per la sua grande disponibilità ed abnegazione nonché per la rilevante esperienza politica maturata in precedenti amministrazioni che lo hanno visto impegnato protagonista. Riservo ancora qualche giorno – continua ancora il primo cittadino – per l’attribuzione definitiva delle deleghe, di cui non escludo qualche modifica rispetto all’attuale, e per la nomina del vice Sindaco. Non appare, invece, utile replicare a quanto punto per punto esplicitato nelle dimissioni dal Sig. Ricotta, non perché non lo meriterebbero o per mancanza di argomenti, ma per la stima e l’affetto che, malgrado tutto, ci ha legato. Appare, invece, evidente l’intento di riabilitare la propria immagine, facendo ricadere in maniera frustrante ogni responsabilità sul sindaco e sugli altri componenti della giunta. Al di la di quello che è successo non deve essere messa in dubbio la mia stima che rimane immutata nei confronti dell’uomo e del politico con il quale abbiamo condiviso un percorso e, quindi, non mi resta che ringraziarlo per il lavoro svolto e per il tempo dedicato, per cui gli auguro, per il futuro, di realizzarsi in un contesto a lui più consono e con compagni di viaggio che rispondano alle sue aspettative ed ove potrà esplicitare al meglio le proprie capacità di politico e amministratore. Tutti noi faremo certamente tesoro della critica espressa dal Sig. Ricotta lasciando, però, al medesimo ogni giudizio”.