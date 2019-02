PALERMO – Dopo avere riunito in via straordinaria la sua Giunta, per serrare i ranghi e provare a rispondere alle ripetute bocciature che hanno affondato le norme simbolo della Manovra, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e’ determinato ad andare avanti. Nessun cedimento in vista della ripresa del voto della Finanziaria fissato alle stasera 18. Questo significa anche, come ribadito dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, nessuna proroga dell’esercizio provvisorio; proroga sollecitata dal Pd. Presi di mira settori dei malpancisti nella maggioranza, il voto segreto. Ma anche l’opposizione: “Se hanno da fare delle proposte le facciano chiaramente in Aula, non si comportino da cecchini… non facciano prevalere logiche dannose per la Sicilia”. Poi respinge l’offerta del Movimento cinque stelle che gli aveva proposto un patto per le riforme, a condizioni che molli i suoi alleati: “Sono stato eletto col centrodestra – e’ la risposta – e vado avanti su questa linea. Non permettero’ e non avallero’ mai alcun ribaltone”.