PALERMO – “Questi farabutti dicono solo falsità, mi sono stancato, ora passerò alle vie legali. Il mio ufficio legale sta valutando la querela nei loro confronti. Ora basta”. Lo ha detto il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè al’indomani della conferenza stampa del M5S in cui i grillini hanno denunciati i costi di Palazzo dei Normanni. Secondo il M5S l’Ars “costa più della casa bianca”. “Sono imbrogli che inventano loro – dice – Quello che hanno detto ieri è una falsità. Questa è una istituzione, non è possibile continuare a denigrare sempre le istituzioni facendola sempre franca”. “Loro continuano a dire cose false, il loro è una sorta di tradimento – dice – perché non è affatto vero che l’Ars spesa mille auro l minuto. Il riferimento dei mille euro al minuto è all’aula, ma l’aula è solo un centesimo dell’attività dell’Assemblea regionale siciliana. Ma di cosa stiamo parlando. Questi signori hanno finito di dire falsità. Noi chiederemo i danni materiali e in più faremo causa penale perché la denigrazioni delle istituzioni in Italia è vietato. Cari amici del M5S, nella vita se io avessi un figlio come voi sarei un uomo disperato”.