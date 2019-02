SAN CATALDO. La richiesta alla Regione di un prefabbricato nel quale potervi realizzare un centro culturale polivalente. E’ il motivo che ha portato il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa (nella foto) a recarsi oggi a Palermo presso la Presidenza della Regione Sicilia. Qui, come ha reso noto lui stesso, ha apposto la firma come Presidente del comitato di quartiere, della richiesta di un prefabbricato per le famiglie di Pizzo Carano Sant’Anna al fine di realizzarci un centro Culturale polivalente. <Le famiglie – ha ribadito Siracusa – hanno bisogno di spazi idonei per svolgere le proprie attività ricreative. Ad oggi tutto questo manca. Il prossimo mese mi recherò a Palermo per monitorare la mia richiesta>.