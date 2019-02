SAN CATALDO. E’ stata approvata la richiesta di udienza al Consiglio Comunale che il Meetup M5S San Cataldo aveva presentato, come previsto dalla normativa vigente, per chiedere all’Amministrazione, chi tra l’Amministrazione stessa e la ditta concessionaria, fosse responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero. È stato anche chiesto di adoperarsi, poiché vi sono strutture costruite da poco ma che già presentano delle lesioni. Inoltre, dall’accesso agli atti è venuto fuori che la Convenzione stipulata tra il Comune e la ditta risulterebbe scaduta. Domani, martedì 5 febbraio alle 11 il MoVimento 5 Stelle – San Cataldo rivolgerà queste domande direttamente al Sindaco e all’assemblea dei Capigruppo, che hanno dato disponibilità per un’audizione. <Il Movimento – si legge in una nota – come sempre si farà portavoce dei cittadini e il resoconto dell’incontro sarà diffuso a mezzo stampa e attraverso i canali che il Movimento 5 Stelle San Cataldo ha a disposizione per la divulgazione delle informazioni>.