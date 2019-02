RIESI – Nella serata di venerdì 22 febbraio, a Riesi, militari della Stazione locale unitamente a dipendenti N.O.R. con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Sicilia” hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dello stesso sono stati deferiti alla Procura di Caltanissetta tre giovani: in stato di arresto P.A. classe 1994; il fratello P.M. classe 2000; e B.F. classe 1991. Nel corso dell’attività sono state effettuate varie perquisizioni personali e domiciliari rinvenendo alcune decine di grammi di Hashish e marijuana già divise in dosi, oltre a materiale per il taglio e confezionamento, poste sotto sequestro e messe a disposizione della locale A.G.