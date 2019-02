PATERNO’- Una lite nata per uno sguardo di troppo a una ragazza e finita con un’auto che travolge volontariamente un 21enne e con una aggressione agli amici della vittima. E’ accaduto a Paterno’, nel Catanese, la sera del 29 gennaio, e ora e’ scattato l’arresto per i quattro autori del gesto, tutti componenti di un unico nucleo familiare. A fare luce su quanto accaduto sono stati i carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di una abitazione. In carcere con l’accusa di tentato omicidio sono finiti Venero Giovannino Nicolosi, di 26 anni, Riccardo Concetto Nicolosi, di 51, Michelangelo Nicolosi, di 25, e Paolo Antonino Di Mauro, di 31. A travolgere la vittima, un giovane di 21 anni, e’ stato Venero Giovannino Nicolosi, a bordo di una Alfa Romeo 147: tra i due era nata una banale lite nel parcheggio di un distributore di benzina poche ore prima per via del fatto che il 21enne avrebbe guardato la fidanzata di Nicolosi. La discussione era andata avanti anche su Facebook e poche ore dopo e’ scattata quella che gli inquirenti considerano una vera e propria “spedizione punitiva”. I quattro, a bordo di due auto, si sono recati in una piazza di Paterno’ dove il 21enne si trovava in compagnia di alcuni amici e li’ l’Alfa Romeo, guidata da Venero Giovannino Nicolosi, ha travolto la vittima mentre il padre, il fratello e il cognato dell’aggressore sono scesi da un altro veicolo e si sono scagliati contro gli altri presenti sulla piazza. I quattro sono stati rinchiusi nel carcere Piazza Lanza mentre la vittima, che e’ comunque fuori pericolo, e’ ricoverata all’ospedale Garibaldi Centro.