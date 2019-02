CALTANISSETTA – Il movimento “OPEN politiche aperte” invita la stampa locale e i cittadini nisseni a partecipare alla presentazione del piano programmatico “Caltanissetta EUROPEA” che si svolgerà domenica 3 marzo a partire dalle ore 10.30 presso il Bar-Paninoteca “Curtiglio” in Corso Umberto I, 121. Alla manifestazione interverrà la responsabile regionale di Volt Sicilia Erika Puntillo e il referente locale di +EUROPA Giancarlo Ciulla. Le conclusioni saranno affidate a Rocco Gumina, leader di “OPEN politiche aperte”.

In un periodo di grande crisi economica, culturale e di rilevanti tensioni politiche, siamo convinti che sia arrivato il momento di agire. Il movimento “OPEN politiche aperte” è nato a Caltanissetta lo scorso 8 dicembre per contribuire alla costruzione di una società migliore, per manifestare l’impegno alla cooperazione fra le istituzioni e i cittadini e per sottolineare la nostra fiducia verso il futuro comune della nostra terra, del nostro popolo.

Il progetto “Caltanissetta Europea” mira nel concreto ad intervenire su quelle arretratezze che hanno tenuto fuori la nostra città dallo sviluppo. La nostra visione di “Caltanissetta Europea” punta a recuperare quanto di buono è stato fatto e a intervenire su ciò che sinora non è stato all’altezza dello standard europeo. Bisogna far entrare nei processi la logica della progettazione non come spot elettorale ma come modus operandi. Caltanissetta deve diventare una città europea a tutti gli effetti. Siamo convinti che la nostra città potrà costruire un nuovo e duraturo sviluppo soltanto se riusciremo ad ancorarci in modo definitivo al processo di sviluppo dell’Unione Europea.

Il piano programmatico denominato “Caltanissetta EUROPEA” sarà rappresentato – in vista delle imminenti elezioni amministrative del 28 aprile – da una lista composta da giovani, da professionisti, da commercianti, da lavoratori, da studenti e guidata dal candidato a sindaco Rocco Gumina.