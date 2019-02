MUSSOMELI – La Pro Loco si aggiorna ed amplia la sua organizzazione, grazie alla collaborazione di quanti sta a cuore il bene del proprio territorio. Abbiamo incontrato, presso la sede di Piazzale Mongibello, la presidente Zina Falzone che, in una diretta su “IL FATTO DEL VALLONE”, ci ha informati di alcune iniziative della sua associazione turistica che riguardano specificatamente il sito della Pro Loco (prolocomussomeli.com), dove sono stati inseriti dei percorsi turistici di intera giornata e mezza giornata, che potranno essere utili ai visitatori in base alle esigenze di tempo e di gusto. Un progetto ideato ed intrapreso nel mese di dicembre 2018 e portato avanti, grazie alla volontaria disponibilità dell’architetto Michele Piazza che ha curato il lavoro, tenendo conto, anche, di proposte e suggerimenti dei soci. Ha anche annunciato che la Pro Loco, avvalendosi della collaborazione del giornalista Salvatore Bartolotta, ha in cantiere la realizzazione di un filmato del Castello Manfredonico che sarà messo in onda su un format televisivo che si occupa di promozione turistica regionale (Sicily open art). Inoltre la presidente ha colto l’occasione per invitare nuovi soci all’ iscrizione alla Pro Loco per l’anno 2019: iscrizioni che saranno aperte, da oggi, lunedi 18/02/2019 fino al 18/03/2019. A tal proposito, ha preannunciato un’altra novità riguardante “l’ iscrizione di un “socio molto particolare” sempre presente nella nostra comunità e a breve avremo sue notizie…….”,