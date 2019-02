Il deputato della Lega, Alessandro Morelli, durante la trasmissione televisiva “Agora’”, su Rai Tre, e’ intervenuto sulla proposta di legge in materia di programmazione radiofonica della musica italiana e ha detto che “l’auspicio e’ quello di tutelare la cultura italiana. ‘Non sono solo canzonette’: la musica sono momenti, luoghi, posti, cibo, cultura, un po’ tutto. Dall’estero l’Italia e’ vista come la capitale della cucina, dell’ambiente – dalle Alpi alle Dolomiti, dalla Sicilia alla Sardegna – dei monumenti, ma ci dimentichiamo dell’importanza della nostra musica. Se escludiamo la musica americana, la musica italiana e’ quella che ha conquistato i 5 continenti. Non esiste nessuna polemica su Mahmood”, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. “Sono dei cretini”, ha proseguito il parlamentare, “quelli che fanno sentire ‘diverso’ Mahmood, che per altro – lo dico in senso molto campanilistico – arriva dal mio stesso quartiere di Milano. Quindi si figuri se ho dei problemi nei confronti di Mahmood. Noi vogliamo aiutare i giovani, perche’ c’e’ un vero e proprio cartello che limita l’ingresso dei giovani italiani. In Francia c’e’ una legge simile da 40 anni”.