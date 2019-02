MODENA – Due richiedenti asilo di nazionalita’ nigeriana sono stati arrestati a Modena per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 19enne e di un 25enne. Il primo risulta sottoposto all’obbligo di firma a San Cataldo presso i carabinieri (provincia di Caltanissetta), il secondo e’ invece ospite di una cooperativa sociale di Modena. Il blitz, frutto di un’operazione di squadra mobile e polizia municipale, e’ avvenuto in via Gallucci, centro storico, proprio in due appartamenti gestiti dalla cooperativa, che aveva segnalato la possibile attivita’ di spaccio. Sono stati rinvenuti sotto il letto 202 grammi di marijuana, confezionati in due sacchetti di plastica, un bilancino di precisione, 5 telefoni cellulari e la somma, in contanti di oltre 400 euro. al