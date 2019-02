ROMA – “Uno scherzo di Carnevale”. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato da “Mattino Cinque” su Canale 5 liquida cosi’ l’annuncio della richiesta di risarcimento da parte di 41 migranti della Diciotti. “Questi signori sono arrivati irregolarmente in Italia – spiega Salvini – e invece di dire grazie al popolo che li ha accolti, mi fanno causa? La risposta è una risata che dura 15 giorni. Andiamo avanti, se non stanno bene in Italia, tornino da dove sono arrivati e nessuno si offenderà”.

Sullo stesso argomento, nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio, ad Assemini in provincia di Cagliari, il leader leghista aveva sottolineato: “La pacchia e’ finita”