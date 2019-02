CALTANISSETTA – Ferve la corsa elettorale in vista del fatidico 28 aprile 2019, l’election day nisseno. Un fiume di candidati consiglieri pronto a darsi “battaglia” per conquistare l’ambito seggio a Palazzo del carmine. Lanciamo il muro dei “santini”: l’iniziativa mira a far conoscere i visi dei nisseni che si cimenteranno nella campagna elettorale. L’invito è rivolto principalmente ai candidati: inviateci il vostro fac-simile elettorale. Ma non ci rivolgiamo soltanto ai candidati ma, esortiamo i nisseni, gli amici e parenti dei candidati: anche voi inviateci i “santini”, denominazione con la quale ormai da svariati anni, si indica il fac-simile elettorale. Ci preme sottolineare che non si tratta di pubblicità elettorale ma della semplice opportunità che vogliamo offrire ai nostri lettori di fare conoscere le sembianze dei concittadini che aspirano a sedere nel civico consesso. I commenti non saranno consentiti. Inviate il materiale all’apposita e-mail : santinielettorali@ilfattonisseno.it

Grazie