CALTANISSETTA – Stamani si è svolta la manifestazione, nel capoluogo nisseno, per protestare contro il blocco dei lavori per il raddoppio della statale 640 Caltanissetta-Agrigento. L’Onorevole Alessandro Pagano (Lega) traccia la rotta da seguire: “Guai ad immaginare una soluzione localistica, questo è un tema grosso e gravoso che necessita di una soluzione globale. Ci sono 80 imprese siciliane, tra le migliori, presenti nella ‘white list’ (gli elenchi prefettizi delle imprese trasparenti) destinate a “cappottare”. La posizione dominante di CMC ha costretto queste imprese a diventare banche, a fornire imprese, servizi, soldi; il risultato, crediti vantati inevasi. Dunque crolleranno le virtuose e poi verranno fuori le imprese meno qualitative. Interesseremo la presidenza del consiglio attraverso atti ispettivi e presenteremo un’interrogazione che possa coagulare gli interessi del Ministero dell’Interno (per i problemi di ordine pubblico), sia gli interessi del Ministero dello Sviluppo Economico anche per le anomalie legate alle infrastrutture. Non dimentichiamo la responsabilità precisa di Anas, che doveva vigilare: ha pagato, ma la CMC azienda politicizzata, ha investito altrove, senza pagare i fornitori. Anas ha una responsabilità in solido ed anche diretta: questo sarà evidenziato negli atti ispettivi”.