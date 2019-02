MUSSOMELI- Visita istituzionale per l’onorevole Michele Mancuso quella effettuata lo scorso 8 febbraio all’Ufficio Intercomunale dell’Agricoltura di Mussomeli, rientrante negli obiettivi politici propri di conoscenza degli uffici del territorio. La visita era già stata programmata per il mese di dicembre 2018, ma per una serie di impegni istituzionali del deputato non è stata possibile attuarla. L’incontro con il Dirigente Dr. Agr. Giuseppe Calafiore ed il personale, è servito per l’esposizione delle competenze istituzionali dell’ufficio, ove il deputato è intervenuto con decisione nel venire sempre incontro alle necessità degli agricoltori e degli operatori agricoli. In realtà già l’Onorevole conosceva l’efficienza e l’operatività dell’UIA nel seguire da vicino le necessità delle aziende agricole in tutte le loro esigenze che vanno dall’istruttoria e collaudo delle istanze presentate con il PSR vigente. L’ accesso ai benefici del PSR 2014-2020, per le varie misure riguardano gli interventi: strutturali, agroambientali, indennità compensative, insediamento giovani agricoltori e formazione ecc. Particolare riguardo, è stato dedicato nell’approntare le azioni a tutela delle Aziende Agricole danneggiate dalle diverse avversità atmosferiche verificatesi dal 2017 ad oggi, al fine della ripresa delle singole attività agricole in tutto il comprensorio, composto dai comuni di: Mussomeli, Acquaviva P., Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Sutera, Vallelunga e Villalba. In particolare, è stata apprezzata l’operatività dell’Ufficio nell’ambito dello snellimento degli iter burocratici al fine di venire incontro all’utenza sia sotto il profilo della semplificazione, dell’efficienza e dell’efficacia con particolare riferimento al rilascio dei provvedimenti spettanti gli agricoltori. L’ occasionalità della visita non ha permesso la presenza del Dirigente dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta, Dr. Agr. Biagio Dimauro.