Continuano le adesioni a IdeaSicilia in provincia di Caltanissetta, movimento fondato da Roberto Lagalla e coordinato, in provincia di Caltanissetta, da Angelo Bellina insieme a Salvatore Giglia. Oggi si registra l’adesione di Giosuè Marotta, docente di Scienze Agraria presso l’ I.I.S “Virgilio”, sezione I.P.S.A.S.R di Mussomeli, stimato ed apprezzato professionista, ex presidente del consiglio comunale di Bompensiere e da sempre impegnato nel sociale.

“Ho deciso di aderire a IdeaSicilia – dichiara – per la stima e l’apprezzamento che ho nei confronti del coordinatore provinciale Angelo Bellina e di Salvatore Giglia, ma soprattutto per l’ottimo lavoro che sta svolgendo l’assessore Lagalla in tutto il territorio Siciliano, mettendosi quotidianamente a servizio del territorio. Cercherò quindi con il mio impegno e la collaborazione dei miei referenti di far crescere il movimento nella mia città di Bompensiere”.