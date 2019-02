CALTANISSETTA – Nota stampa di Alfredo Fiaccabrino, commissario cittadino UDC, che ufficializza la scelta del partito di sostenere la candidatura a sindaco di Michele Giarratana. Di seguito il contenuto integrale della nota.

Dopo un’approfondita valutazione politica, in accordo con i commissari regionale e provinciale Decio Terrana e Silvio Scichilone, l’UDC di Caltanissetta, in piena autonomia e nel rispetto dei ruoli, ha deciso di sposare convintamente e senza tentennamenti il progetto politico che vede le forze di centro destra coalizzarsi intorno al candidato sindaco Michele Giarratana.

Ritenendo che l’ing. Michele Giarratana, quale stimato professionista oltreché soggetto politico, risulti essere la migliore figura che il centrodestra potesse individuare per meglio rappresentare e realizzare quell’auspicabile, e ormai imprescindibile, progetto di rilancio del Comune di Caltanissetta, la scelta dell’UDC se pur meditata è risultata facile e senza indugio alcuno.

Compito ora di tutte alle forze politiche di centrodestra, UDC compresa, sarà quello di supportare con estrema franchezza e lealtà, l’amico Michele Giarratana nell’elaborare e meglio definire i punti programmatici che dovranno rappresentare il riferimento dell’azione politica del futuro sindaco di Caltanissetta.

A tal proposito l’UDC comunica che si farà artefice nel proporre un urgente incontro, con il candidato Sindaco Giarratana, già per la prossima settimana per confrontarsi con lo stesso sulle azioni politiche programmatiche da attuare congiuntamente