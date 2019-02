CALTANISSETTA – Scorre inesorabile il countdown che avvicina Caltanissetta alla fatidica data delle elezioni, 28 aprile 2019. Mentre i movimenti e partiti che hanno già scelto i loro candidati sindaci sono al lavoro per raccogliere voti, molti altri sono ancora in cerca di collocazione e “devono” compiere delle scelte.

Intensa tessitura di trame da parte dell’Alleanza per la Città, leggasi Polo Civico, che oltre a cercare il “sostituto” di Ruvolo, vorrebbe aggregare attorno a se altri soggetti politici. Fervono gli incontri e le riunioni, in particolar modo per i movimenti civici “neonati” e non solo. Avanti Caltanissetta, Viva Caltanissetta Viva, l’associazione “Luigi Sturzo”, Movimenta (del notaio Bartoli di Favara), senza dimenticare un folto stuolo di consiglieri che vorrebbe ricandidarsi ma dovrebbe innanzitutto collocarsi politicamente. Il Polo Civico vorrebbe riunire questi soggetti.

Non mancano dubbi neanche in “piùCittà” che non ha ancora sciolto il nodo di chi appoggiare. Per tutti comunque il tempo stringe, rinviare la decisione diventa sempre meno proficuo