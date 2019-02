“Li ringrazio per la fiducia, poi non sono qua ha stappare spumante, ne’ mi sarei depresso se fosse stato il contrario. Ero tranquillo prima e saro’ tranquillo domani”: cosi’ il vicepremier Matteo Salvini, da Sassari, ha commentato a caldo il voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotto.

“Se uno ha la coscienza a posto, come l’ho io non vive con l’ansia”, ha aggiunto Salvini non mostrando stupore per il voto dei grillini: “Stiamo governando insieme, stiamo lavorando bene. Le politiche di contrasto all’immigrazione clandestina le abbiamo scelte insieme e quindi sono contento che anche i loro sostenitori lo abbiano riconosciuto”.

“Non e’ una bella giornata in ogni caso perche’ quando arrestano i genitori di un avversario politico non e’ mai una bella giornata”, ha detto ancora il ministro sottolineando, tra le altre cose che ” il governo non era e non e’ in discussione”. Salvini ha anche detto che non ha ancora sentito Luigi Di Maio ma ha assicurato che gli mandera’ sicuramente un sms per ringraziarlo “per la correttezza”. Ha poi aggiunto che lo avrebbe ringraziato anche ” se fosse andata in maniera diversa perche’ lui si e’ espresso in maniera chiara”. E’ poi, ha proseguito, “in democrazia il popolo e’ sovrano e ogni risultato va accettato per quello che e'”. “Andro’ comunque in Parlamento per spiegare perche’ l’ho fatto e perche’ lo rifarei e poi il Parlamento decida se l’ho fatto per l’interesse nazionale o perche’ avevo tempo da perdere”.