CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta ha emanato venerdì 15 febbraio 2019 un’ordinanza per il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per uso potabile a seguito di una nota pervenuta in pari data dall’Asp2, dipartimento Sian, con cui si comunica il superamento del parametro di torbidità dell’acqua in ingresso nel serbatoio di San Giuliano, proveniente dall’acquedotto Madonie est.

Il sindaco, Giovanni Ruvolo, ha contattato la direzione di Caltaqua che ha assicurato un intervento tempestivo. Nelle more permane il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile così come da ordinanza sindacale e saranno collocate due autobotti in servizio presso piazza Falcone e Borsellino e in piazza Mercato Grazia. Seguiranno aggiornamenti.