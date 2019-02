CALTANISSETTA – Giovanni Ruvolo non tenterà di bissare il mandato. Il primo cittadino al termine dell’appuntamento in cui l’Amministrazione ha “raccontato” i suoi 5 anni di amministrazione ed i risultati raggiunti, ha dichiarato: “I tre principi sui quali sarà riformulato il programma per una nuova Alleanza per la città: rispetto dei diritti delle persone, meritocrazia e libertà. Per fare scelte politiche è necessario essere liberi. La libertà è necessaria per tirare fuori il territorio dalla palude. Con il mio resoconto restituisco il testimone all’Alleanza per la città. Torno a fare l’operaio, il cittadino protagonista, la politica di chi ogni giorno cerca di dare il proprio contributo alla città. Sarà l’alleanza che, individuando il nuovo progetto, saprà indicare la persona giusta per guidare per i prossimi cinque anni questo progetto di speranza”.

Sabato 16 febbraio a Caltanissetta, a Villa Barile, il primo cittadino e ed i 5 assessori presenti (Felice Dierna, Maria Grazia Riggi, Giuseppe Tumminelli, Carlo Campione e Pasquale Tornatore) hanno ripercorso i 5 anni; Ruvolo ha voluto sottolineare: “La fedeltà al programma politico amministrativo ha caratterizzato tutte le azioni messe in atto in 5 anni. Cultura, università, inclusione sociale, affidamento con gara dei servizi pubblici, sussidiarietà, centro storico, agroalimentare, politiche di rete con le altre città, miglioramento della macchina amministrativa, politiche di bilancio equilibrate, integrazione, sicurezza: sono alcune delle aree tematiche su cui sono stati prodotti risultati tangibili in 5 anni di attività. Sulla base di questo lavoro, in relazione al programma a suo tempo condiviso dall’Alleanza per la Città, è oggi possibile riformulare e ripensare un nuovo programma politico amministrativo proiettato al futuro che tenga conto dei profondi cambiamenti nel frattempo avvenuti in ambito politico,economico e sociale”.

Poi l’elenco dei “successi”, citando solo i più recenti: l’istituzione di due nuovi corsi di laurea in Ingegneria biomedica e Scienze agrarie che si aggiungono a Medicina e chirurgia; la cultura con la crescita del teatro con più di 150 eventi all’anno; la firma a Roma il protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale legato ai riti della Settimana Santa di 27 città italiane aderenti ad “Europassione per l’Italia”, le “Vie dei Tesori” che hanno aperto i tesori di Caltanissetta ad oltre settemila visitatori.