CALTANISSETTA – Venerdì 15 Febbraio, nella sede del Circolo Culturale “Rosso di San Secondo” di Palazzo Moncada a Caltanissetta, si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Aderenti dell’Associazione “Luigi Sturzo”, per il rinnovo delle cariche sociali. L’associazione, costituita a Caltanissetta il 14 ottobre 2015, conclude così il primo triennio di vita. Il Presidente Stefano Vitello, dopo avere illustrato il percorso positivo, fatto dall’Associazione, ha parlato delle numerose attività sociali e formative. Successivamente è intervenuto il Segretario Fabio Venezia, che ha illustrato, alla luce dello Statuto Sociale, le modalità di rinnovo delle cariche sociali. Dopo ampia ed esauriente discussione, alla presenza di nuovi Aderenti (Antonio Iacono, Paolo Mandalà, Michelangelo Baglio), che faranno parte dell’Associazione, a partire dal giorno 8 marzo 2019, l’Assemblea ha eletto ad unanimità di voti espressi in forma palese, il nuovo “Consiglio Direttivo”: Stefano Vitello, Rosalba Catanzaro e Fabio Venezia. Al suo interno il Consiglio Direttivo, ha eletto Presidente il Stefano Vitello e Vice Presidente Rosalba Catanzaro. Viene riconfermato, Responsabile della Segreteria e Comunicazione Fabio Venezia, che sarà coadiuvato dal Tesoriere Filippo Maritato. Il Consiglio Direttivo, esprime gratitudine e riconoscenza agli Aderenti ed in particolare a Francesco Averna, che ha chiesto di rinunciare, alla carica di Vice Presidente, per motivi personali.