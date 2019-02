Il dipartimento regionale per la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse nella giornata di sabato 23 febbraio. Dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 h, si prevedono venti forti o di burrasca nord-orientali con raffiche fino a burrasca forte. Dalle prime ore di sabato si prevedono nevicate sparse a quote superiori a 400-600 m, con apporti generalmente moderati, localmente abbondanti a quote di montagna.

Le condizioni meteo avverse potrebbero tradursi in nevicate anche nella città di Caltanissetta soprattutto nella tarda mattinata e nel pomeriggio di sabato.

Il sindaco ha disposto la chiusura delle ville comunali per giorno 23 febbraio. La Protezione civile comunale ha attivato le misure per far fronte all’eventuale formazione di ghiaccio sulle strade in modo da garantire la viabilità. Si raccomanda massima prudenza in caso di precipitazioni nevose e di limitare gli spostamenti. In presenza di venti forti è necessario non parcheggiare i veicoli in prossimità di banchine e insegne pubblicitarie.