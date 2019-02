CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, in qualità di presidente del comitato dei sindaci del distretto sociosanitario D-8 rende noto che l’Università di Messina, partner del distretto per il Pon inclusione, in particolare per l’attuazione del Reddito d’inclusione, ha emanato un avviso pubblico per 39 tutor d’impresa per le attività previste dai progetti in partenariato con i distretti della Regione siciliana.

10 figure sono previste per il distretto di Caltanissetta. Il bando riguarda un’azione del PON Inclusione di cui cui è capofila il distretto sociosanitario D8 di Caltanissetta e di cui l’università di Messina è partner e serve a selezionare i tutor per l’auto imprenditoarialità che lavoreranno insieme all’equipe multidisciplinare per individuare i campi di applicazione in cui i beneficiari del REI possono essere accompagnati.

Si tratta di un avviso rivolto a laureati con documentata esperienza almeno biennale in attività di supporto alla creazione d’impresa, redazione di business plan, supporto allo start up e fund raising.

I dettagli ed il bando sono disponibili sul sito www.unime.it nella sezione Bandi e Concorsi.