Momenti di panico in una via del centro di Cianciana (Agrigento): un uomo, dopo aver avuto un diverbio con alcuni dipendenti di una banca, uscito per strada, quando ha visto sopraggiungere una pattuglia dei carabinieri, ha tirato fuori dalla propria auto una tanica contenente benzina. Quando i militari hanno cercato di comprendere i fatti e di riportare la situazione alla calma, il 33enne ha minacciato di volere dargli fuoco. I due carabinieri hanno cercato di fare ragionare l’uomo che si e’ scagliato contro loro,ma e’ stato subito immobilizzato. E’ stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, originario di Palermo, domiciliato da qualche tempo a Bivona e gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato posto ai domiciliari.