Massimo Piacentino, 27 anni, di Paceco (Tp) è stato eletto stamani nell’esecutivo nazionale Coldiretti Giovani Impresa. Piacentino è delegato regionale da quando è tornato in Sicilia dopo la laurea in giurisprudenza conseguita a Trento. Ha vissuto a Dublino e successivamente ha scelto di tornare nell’Isola per lavorare nell’azienda prevalentemente olivicola gestita con sistemi di supporto alle decisioni (DSS – decision support systemper) che garantiscono l’agricoltura 2.0 consentendo un migliore uso delle risorse naturali o input tecnici.

Questo permette una maggiore sostenibilità aziendale – afferma – Sono convinto che per i giovani con voglia di fare l’attività agricola costituisca una buona opportunità per rimanere nella nostra Regione. Credo fermamente nelle sinergie di rete che sono il punto di partenza per rilanciare la produzione tipica siciliana e il consumatore è, insieme alla filiera, parte attiva di questo processo di rinnovamento.

Con l’elezione di Massimo Piacentino salgono a tre i rappresentanti siciliani negli esecutivi nazionali. Recentemente in Giunta è stato eletto il presidente Francesco Ferreri e in Coldiretti Donne Impresa, Margherita Scognamillo.