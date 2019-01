BUTERA. La Giunta ha autorizzato il Segretario comunale Pietro Amorosia, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo per la parte normativa e per la costituzione e utilizzazione del Fondo per le Risorse decentrate per l’annualità 2018. Sono state definite le risorse economiche da destinare per il 2018 al personale comunale a titolo di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale comunale. In particolare, per l’indennità per la reperibilità sono stati previsti fondi per 2632,02 euro, per la turnazione 20.377,25 euro, per le indennità riservate ai vigili urbani 660 euro, per l’indennità dei festivi 1300 euro, per le indennità di rischio 2850 euro, per l’indennità di maneggio dei valori 400 euro, per indennità per specifiche responsabilità 2100 euro, per indennità relative a particolari responsabilità 5400 euro, per incentivi relativi al recupero dell’evasione fiscale 1500 euro, per l’indennità a favore del messo comunale 1000 euro, per la produttività 14.100 euro. Infine, per quanto riguarda la materia relativa alle progressioni orizzontali, l’importo previsto è stato di 20 mila euro. La somma complessiva prevista è stata di 72.319,27 euro.