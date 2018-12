SAN CATALDO – Tutto pronto per l’inaugurazione della mostra “Tradizione Contadine” (progetto ed allestimento di Michele Cravotta), in programma alle ore 10.30 di domenica 16 dicembre a San Cataldo in via Principe Lanza di Scalea.

Un interessante e coinvolgente viaggio a ritroso nel tempo tra gli strumenti di lavoro e oggetti delle vita quotidiana che hanno caratterizzato la società contadina del centro Sicilia.

La mostra rimarrà aperta sino al 6 gennaio.