SAN CATALDO. E’ in programma sabato 22 dicembre alle 18,30 nella sala Borsellino del Municipio di San Cataldo un incontro organizzato dai Giovani Democratici e dal Partito Democratico di San Cataldo.

Il tema “Generazione d’Europa” è all’ordine del giorno, non solo per i tragici eventi accaduti a Strasburgo pochi giorni fa, ma anche per l’appropinquarsi delle elezioni europee del 2019, che segneranno una netta divisione tra chi vuole cambiare l’Europa in meglio, e chi la vuole distruggere.

L’Unione europea, come hanno sottolineato i Giovani Democratici e il Partito democratico di San Cataldo, offre tantissime opportunità, quel che manca è un’informazione corretta, spesso ostacolata da politici che fomentano l’elettorato con fake news. Pertanto, obiettivo di questo dibattito sarà quello di fare chiarezza attraverso l’esperienza diretta di chi lavora e di chi ci rappresenta al Parlamento europeo. Previsti gli interventi dell’on. Michela Giuffrida (Europarlamentare), dell’on. Giuseppe Arancio (Deputato all’ARS), di Manfredi Marchese (Policy Advisor a Bruxelles) e Alessio Amorelli (Avvocato e Blogger).