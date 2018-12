SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per chi fosse interessato ad ottenere un posto nel settore non alimentare del mercato settimanale del lunedì che si svolge a Santa Germana. I posti residuati sono in totale 26. Pertanto, chiunque fosse interessato può presentare istanza in bollo da 16 euro tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio Supa del Comune di San Cataldo. Le istanze saranno prese in esame secondo un ordine cronologico e sino a esaurimento dei posti a disposizione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Suap del Comune.