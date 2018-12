MONTEDORO. Si svolgerà a Montedoro il prossimo 22 dicembre al Teatro comunale un musical natalizio. Lo spettacolo, inserito all’interno della rassegna “Natale a Montedoro”, andrà in scena con inizio alle ore 21. A interpretarlo una giovane compagnia, con la partecipazione eccezionale di tanti artisti del panorama musicale nisseno: Ilenia Giammusso, Ivano Cereda, Luana Maira, Lucrezia Sberna, Maria Assunta Burgio, Federica Riggi, Simone Polidoro, Giulia Corrado, Daniele Cannizzaro, Angelica Tumminelli, Cristina Nastasi, Calogero Salute e con la partecipazione speciale dei ragazzi stranieri dello Sprar “Casa Nostra”di Caltanissetta. Si chiama “Christmas Musical”, uno spettacolo pieno di atmosfere ed energia, dove canto e teatro si fondono in un unico show che celebra il Natale come momento forte, che unisce e crea legami. Costumi, colori, suoni, le più belle melodie natalizie faranno da accompagnamento alla storia, che fonda momenti di passato e di presente, di tradizione e innovazione. La serata sarà aperta da una giovanissima compagnia teatrale, i ragazzi di “Raggi d’Isole”, che, con il loro spettacolo natalizio faranno emozionare e sognare. La compagnia teatrale è composta infatti dai giovani ragazzi e adolescenti che frequentano il centro della cooperativa Etnos “Raggi di Isole”, centro psico-educativo per diversamente- abili e per famiglie diretto dalle dottoresse Marilena Faulisi e Giusy Amico. Una serata quindi all’insegna dell’Integrazione, dove l’arte diventa momento educativo e straordinario di unione tra tutti, a prescindere dal colore della pelle e dalle diverse abilità.