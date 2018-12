SOMMATINO – Dolore e incredulità ammantano Sommatino in provincia di Caltanissetta. Nel cuore della notte, a Canicattì dentro la caserma, si è suicidato il carabiniere Giuseppe Terrana, residente a Sommatino, molto conosciuto ed apprezzato, oltre per le sue qualità professionali, per la forte carica di umanità che contraddistingueva i suoi modi.

Tristezza che si tramuta in disperazione per la moglie Ilenia Di Prima, la coniuge nativa di Sommatino, ed i 4 figli.

Massimo riserbo sulle modalità del gesto; per adesso prevale l’angoscia dei colleghi che dal nisseno e dall’agrigentino si sono precipitati presso la caserma di Canicattì.

Analoga riservatezza sulle motivazione che possono aver spinto all’estremo gesto Giuseppe Terrana. Un figlio del militare dell’arma, dopo il parto, aveva avuto alcuni problemi di salute oltre che ad un braccio: situazioni cliniche che avevano richiesto numerosi interventi chirurgici.