CAMPOFRANCO. Il sindaco Rino Pitanza ha reso noto che il Comune di Campofranco è stato inserito nell’elenco dei comuni colpiti da calamità naturale a seguito delle abbondanti piogge cadute nei primi giorni di Novembre che tanto danno hanno procurato soprattutto alle colture. Il sindaco ha rilevato: <L’amministrazione comunale non é stata certo con le mani in mano e i continui contatti con gli Enti preposti hanno portato al fatto che già da oggi si possono ritirare presso il Corpo dei Vigili Urbani del nostro Comune, i modelli emanati dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per accedere ai contributi. Si potrà prendere visione anche della nota del Dipartimento dove sono specificate tutte le incombenze per accedere ai contributi>. A farsi carico dell’iter burocratico sarà lo stesso ente comunale.