“Un fine settimana denso di impegni per la deputata regionale siciliana del M5S, Stefania Campo, che ospiterà l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao e il deputato regionale pentastellato della provincia di Caltanissetta, Nuccio Di Paola”. E’ quanto si legge in una nota. “Gli esponenti pentastellati, tra sabato e domenica, faranno un tour molto fitto tra visite e incontri formali e informali nei vari comuni della provincia, incontrando tanto istituzioni locali che simpatizzanti. Si inizia domani con Di Paola, impegnato nel ”Tour delle due Sicilie””. ”Si tratta – spiega Stefania Campo – di una serie di visite alle incompiute siciliane ed in particolare della nostra provincia, con la prospettiva di interrogare il governo regionale sulle motivazioni che hanno portato alle interruzioni dei lavori e verificare allo stesso tempo se ci sono i presupposti per poterli riprendere. Oltre alle incompiute che sono di competenza regionale visiteremo anche le latomie di cava Gonfalone che la Sovrintendenza ha consegnato al Comune. Uno splendido teatro ipogeo che sarebbe davvero un luogo speciale e capace di offrire opportunità uniche per il territorio. E’ stata invitata anche l’amministrazione per capire se può esserci l’opportunità di sbloccare quella che sarebbe davvero un’opera unica nel suo genere”.