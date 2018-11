SAN CATALDO. Secondo appuntamento formativo propedeutico relativo a Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.). A renderlo noto è stato il presidente Maurizio Nicosia. Docenti altamente qualificati in campo nazionale e regionale hanno animato i tre giorni di formazione della quale i discenti hanno espresso unanimi giudizi positivi. L’attività assistita con gli animali rappresenta una occasione di crescita formidabile per tutte le persone con disabilità e per gli operatori che in questo modo acquisiscono strumenti professionali nuovi e per certi versi innovativi. I centri socio educativi e riabilitativi che basano le loro attività sul miglioramento continuo della qualità di vita dei ragazzi con disabilità, e su un approccio bio-psico-sociale che esca fuori dagli stereotipi della riabilitazione, in effetti non vuole disconoscere il valore della riabilitazione tradizionale ma più semplicemente riconoscere negli interventi assistiti con gli animali quella complementarietà che in alcuni casi diventa indispensabile supporto ri-abilitativo, ri-educativo. Questo secondo corso formativo avrà inizio con il convegno del 1 dicembre alle ore 9,30 e si protrarrà per tutto il pomeriggio per poi continuare nei giorni 2 e 3 dicembre, mattina e pomeriggio. Il luogo è sempre lo stesso, il Villaggio dei Semplici di Maria Ausiliatrice della cooperativa sociale SIRE (Solidarietà In REte) a San Cataldo. E’ già stato presentato, ed è alla firma dell’Assessorato Regionale alla Salute, il progetto di ” formazione base” cui potranno partecipare solo coloro che avranno partecipato alla formazione propedeutica e sono in possesso di specifici requisiti professionali. Per ulteriori informazioni ci si può collegare al sito della società MEDEA per le iscrizioni e per altre informazioni, oltre che al sottoscritto per ogni e qualsiasi evenienza.