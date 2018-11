Nei prossimi giorni l’alta pressione comincera’ ad avanzare dal Nord Africa verso il nostro Paese, ma prima di allora giungera’ l’ennesima perturbazione atlantica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che Sabato le piogge continueranno a bagnare, seppure in maniera meno intensa, il Nordovest, qualche temporale potra’ interessare la Sardegna, ma sara’ ancora una volta la Sicilia ad essere raggiunta da nubifragi e forti precipitazioni che potrebbero causare frane, allagamenti e/o esondazioni di fiumi o torrenti. Sotto sorveglianza dapprima la provincia di Trapani, poi ancora quella di Agrigento, quindi quella di Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Catania. Sul resto delle regioni il tempo sara’ piu’ stabile, con nebbie mattutine sulla Pianura padana. Domenica 11, piogge sempre piu’ deboli al Nordovest, mentre rovesci e temporali localmente forti interesseranno ancora la Sicilia ionica e la Calabria meridionale, sempre tempo stabile e spesso soleggiato altrove, eccetto al Nordest dove la nebbia in innalzamento potra’ favorire una diffusa copertura del cielo, specie al mattino. Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Lunedi’ 12 l’alta pressione comincera’ ad avanzare decisa su gran parte del Paese facendo iniziare un lungo periodo di tempo stabile, soleggiato e con clima caldo, ma con il forte rischio della nebbia in Pianura padana. La cosiddetta estate di san Martino durera’ almeno 6-8 giorni.