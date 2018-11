L’autore ospite dell’Associazione ItaliaAltrove presenterà a Francoforte il suo show “La voce del corpo” presso l’ Internationales Theater Frankfurt e sarà ospite della 24° edizione del Festival del Film Italiano “VERSO SUD ” dove proietterà insieme al corto “Il Volo” del maestro Wim Wenders il suo ultimo documentario “Ccà Semu” su Lampedusa.

Il 29 novembre alle ore 20:00 Luca Vullo presenterà all´Internationales Theater di Francoforte il suo spettacolo “La voce del corpo” nella versione One Man Show.

Dopo il tour internazionale di grande successo tra Asia, Giappone e Nord Europa presso Ambasciate, Istituti Italiani di Cultura, Università e Associazioni culturali, lo spettacolo arriva in Germania, un felice ritorno per l’artista che aveva presentato il docufilm “La voce del corpo” nel 2015. L’evento organizzato dall’Associazione Italiana “Italia Altrove” e patrocinato dal Consolato Generale di Francoforte, si concluderà con la degustazione di delizie siciliane grazie allo sponsor della serata: “Trattoria I Siciliani” di Francoforte. Una serata Made in Italy da non perdere.

L’autore sarà successivamente ospite della 24° edizione del Festival del Film Italiano “VERSO SUD” di Francoforte, con il suo documentario “CCÀ SEMU”, che racconta l’isola di Lampedusa, già premiato come miglior documentario al 64° Taormina Film Fest 2018.

La proiezione con la presenza del regista si terrà il 2 dicembre alle ore 17:00 insieme al cortometraggio “Il Volo” di Wim Wenders, un evento che affronterà le tematiche di grandi attualità migranti, immigrati, accoglienza.

“CCÀ SEMU” prodotto dall’ Università UCL di Londra in collaborazione con la Ondemotive Productions, è frutto di una ricerca socio-antropologica condotta dalla Prof.ssa Michela Franceschelli e dalla ricercatrice Adele Galipò, per la regia di Luca Vullo, volta ad analizzare gli effetti dell’emigrazione sui lampedusani e su Lampedusa. e non solo.