SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari (nella foto), nella sua pagina di facebook, relativamente alla questione legata alla potabilità dell’acqua, ha comunicato che <Nonostante le continue telefonate sia ad Asp che a Caltaqua, fino a questo momento non si hanno notizie ufficiali sul ritorno alla potabilità dell’acqua erogata>. Dunque, si resta in attesa di novità a proposito della possibilità di rimuovere quanto prima il divieto di uso potabile che il sindaco ha disposto, tramite ordinanza. Il primo cittadino ha infine confermato che mercoledì mattina in Giunta Comunale <valuteremo se vi sono gli estremi per attivare una azione legale a tutela dei nostri concittadini>.