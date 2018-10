Una serie di utili suggerimenti, di piccoli consigli, per gestire nella quotidianità il rapporto con una risorsa di inestimabile valore qual è l’acqua. Recependo con entusiasmo la proposta formulata dal sindaco di San Cataldo Giampiero Modaffari, Caltaqua – Acque di Caltanisetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha rilanciato la campagna di utilità sociale per un corretto utilizzo dell’acqua. Un decalogo, stampato in diverse migliaia di esemplari, verrà adesso recapitato agli utenti di San Cataldo nel quadro delle azioni di responsabilità sociale del Gestore. La condivisione di questo progetto con l’Amministrazione comunale rappresenta un altro concreto esempio di quel rapporto di proficua e virtuosa collaborazione tra ente pubblico e società di gestione largamente sperimentato che è anche capace di produrre utili risultati per il cittadino-utente. Nel decalogo sono contenute alcune piccole e semplici indicazioni ispirate al buon senso che non sempre però fanno parte del patrimonio delle nostre azioni quotidiane. Questo ulteriore strumento di conoscenza che l’Amministrazione comunale di San Cataldo e Caltaqua mettono a disposizione vuol rappresentare un ausilio per muoversi lungo una strada nella quale l’utilizzo consapevole dell’acqua e la sistematica riduzione – sino alla cancellazione – di ogni possibile spreco (o anche solo di un utilizzo non appropriato) della risorsa idrica rappresentano due autentiche e imprescindibili priorità. Il decalogo che fra breve andrà, gradualmente, in distribuzione, si trova – in formato digitale – anche sul sito istituzionale del gestore www.caltaqua.it. Le linee-guida della campagna verranno illustrate prossimamente nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei vertici dell’Amministrazione comunale di San Cataldo e di Caltaqua.