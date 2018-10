MILENA – La Mostra “La Grande Guerra 100 ANNI DALLA VITTORIA” , in occasione del centenario della conclusione del primo conflitto mondiale, allestita presso la scuola Elementare “San Giovanni Bosco” a cura dall’’Associazione Culturale χωριά, di cui è presidente Stefano Cassenti, in collaborazione del Comune di Milena ed il prof. Mario Tona, sarà inaugurata domenica prossima, 4 novembre alle 12,30. Intanto è questo il programma del 4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Alle 11,00 Santa Messa e alle ore 12,10 Partenza del corteo da Piazza Garibaldi verso il monumento dei Caduti in Piazza Wojtyla con deposizione della corona di alloro. A seguire, l’anzidetta inaugurazione della mostra che rimarrà aperta il 4,5,6,7,8 novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30.