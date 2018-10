MUSSOMELI – Una riunione, quella del 22 ottobre 2018, tenutasi a Mussomeli presso l’aula consiliare “Francesca Sorce”, in prosecuzione di quella svoltasi alcune settimane fa, riguardante le problematiche delle quote consortili ex Salito anno 2015 che fa seguito alle precedenti riunioni che ha visto, anche nei paesi interessati all’argomento, la partecipazione dei numerosi associati. Una riunione voluta dai cittadini per avere la presenza della degli uomini politici, deputazione regionale e nazionale, amministrazioni comunali per fare sentire la propria voce su un argomento già dibattuto, dove la protesta è stata abbondantemente evidenziata. Un ulteriore incontro che, oltre all’associazione dei Consumatori e del Comitato Tutela dei diritti, rappresentati rispettivamente dall’Avv. Comparato e da Ciccio Amico, è stato presente il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, il sindaco di Milena Cipolla, alcuni consiglieri comunali e diversi associati. Presente anche il deputato gelese Mov.5 stelle onorevole Nuccio di Paola. Dibattito partecipato ed altri incontri in vista. (IL VIDEO DELL’INTERA RIUNIONE)